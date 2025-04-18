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Hàng loạt tài xế xe máy vượt đèn đỏ, đi ngược chiều ở Hà Nội bị phạt nguội

Khi bị CSGT gửi thông báo phạt nguội, nhiều tài xế xe máy tỏ ra rất bất ngờ và cho biết, cứ nghĩ xe máy không bị phạt nguội nên đã chủ quan và vi phạm.
Đọc thêm : Hàng loạt tài xế xe máy vượt đèn đỏ, đi ngược chiều ở Hà Nội bị phạt nguội