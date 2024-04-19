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Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác, độc giả quay lưng với Nhã Nam

Nhiều tác giả, dịch giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam, trong khi nhiều độc giả cho biết sẽ tẩy chay, dừng mua sách của thương hiệu này.
Đọc thêm : Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác, độc giả quay lưng với Nhã Nam