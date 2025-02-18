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Hàng chục người tập trung quanh xe người đàn ông bị nghi "bắt cóc phụ nữ"

Mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng có vụ bắt cóc phụ nữ xảy ra tại Cà Mau. Cơ quan chức năng địa phương đã bác bỏ tin đồn này.
Đọc thêm : Hàng chục người tập trung quanh xe người đàn ông bị nghi "bắt cóc phụ nữ"