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Hãng bay mở nhầm phim nhiều cảnh nóng, khách phải che mắt trẻ con cả chuyến

Xác nhận với CNN, đại diện hãng bay của Australia cho biết, đây là sự cố đáng tiếc xảy ra trên một chuyến bay của hãng vào ngày 5/10.
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