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Hai túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được định giá hơn 4 tỷ đồng

Hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Vượng định giá khoảng 4 tỷ đồng
Đọc thêm : Hai túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được định giá hơn 4 tỷ đồng