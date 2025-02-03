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Hai thanh niên ở Hà Nội bê trộm hòm công đức đêm mùng 3 Tết

Hai thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo trùm đầu lẻn vào Điếm Phú An (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) để bê trộm hòm công đức vào đêm mùng 3 Tết.
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