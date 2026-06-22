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Hai thanh niên giật dây chuyền người phụ nữ ở Tây Ninh

Trong lúc lái xe máy về trước cửa phòng trọ, người phụ nữ ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) bị hai nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật dây chuyền rồi bỏ chạy.
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