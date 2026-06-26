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Hải quân Pháp đu dây từ trực thăng xuống “tàu ma” trên Địa Trung Hải

(Dân trí) - Hải quân Pháp kiểm tra một tàu chở dầu bị nghi thuộc "đội tàu ma" trên Địa Trung Hải nhằm xác minh quốc tịch của con tàu bị nghi sử dụng cờ giả.
Đọc thêm : Hải quân Pháp đu dây từ trực thăng xuống “tàu ma” trên Địa Trung Hải