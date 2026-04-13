Video
video cùng chuyên mục

Hải quân Iran ngăn chặn và xua đuổi tàu khu trục Mỹ ở Hormuz

Hải quân Iran ngăn chặn và xua đuổi tàu khu trục Mỹ xâm nhập eo biển Hormuz.
Đọc thêm : Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran