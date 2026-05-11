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Hai ô tô nối đuôi nhau vượt ẩu suýt gây tai nạn đối đầu

Dù đoạn đường cong khuất tầm nhìn, tài xế hai chiếc ô tô vẫn lấn làn để vượt, suýt gây ra tai nạn đối đầu với xe đi ngược chiều.
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