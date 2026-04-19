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Hai người phụ nữ đẩy xe em bé ra giữa đường đứng nói chuyện

Thay vì đứng trên lề đường, hai người phụ nữ đẩy chiếc xe em bé ra đứng giữa đường để nói chuyện, dù xung quanh có đông phương tiện đang di chuyển.
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