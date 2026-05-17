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Hai người phụ nữ chạy xe kiểu “đánh đố” khiến người đi đường bối rối

Hai người phụ nữ chạy xe máy dàn hàng trên đường, nhưng lại bật đèn xi-nhan hai hướng khác nhau, khiến người đi phía sau bối rối không dám vượt lên.
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