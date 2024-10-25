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Hai người mẹ trình báo nghi con mất tích khi gửi vào Mái ấm Quan Âm ở TPHCM

Sau 2 tháng không được thăm con, 2 người mẹ nghi ngờ con họ bị mất tích khi gửi vào Mái ấm tình thương Quan Âm nên trình báo Công an quận 12.
Đọc thêm : Hai người mẹ trình báo nghi con mất tích khi gửi vào Mái ấm Quan Âm ở TPHCM