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Hai du khách phá hoại khối đá 140 triệu năm tuổi gây phẫn nộ

Hai du khách ở Mỹ đã cố đẩy các phiến đá sa thạch xuống dưới, hành động phá hoại này gây phẫn nộ.
Đọc thêm : Hai du khách phá hoại khối đá 140 triệu năm tuổi gây phẫn nộ