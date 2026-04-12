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Hai du khách nước ngoài trượt ngã trước mũi xe tải

Hai du khách nước ngoài chở nhau bằng xe máy, khi đi qua đoạn đường cong đã không làm chủ được tay lái khiến cả hai bị trượt ngã ngay trước mũi chiếc xe tải đi ngược chiều.
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