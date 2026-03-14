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Hai con hươu nô đùa trong rừng Cúc Phương

Hai chú hươu trong rừng Cúc Phương giơ hai chân trước lên sau đó có màn "tỉ thí võ công". Sự ngộ nghĩnh và hồn nhiên của hai con vật được ghi lại sau đó đăng lên mạng xã hội đã gây sốt.
Đọc thêm : Khoảnh khắc hai con hươu "tỉ thí võ công" trong rừng Cúc Phương gây sốt