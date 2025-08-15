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Hai cô gái phối hợp truy bắt kẻ biến thái trên metro ở TPHCM

Một nữ sinh cùng hành khách truy đuổi, ép kẻ biến thái vào khu vệ sinh ga Bến Thành sau khi bắt quả tang người này sàm sỡ phụ nữ trên tàu điện.
Đọc thêm : Hai cô gái phối hợp truy bắt kẻ biến thái trên metro ở TPHCM