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Hai bố con mắc kẹt dưới giếng hoang sâu hơn 20m

Hay tin con trai 7 tuổi bị rơi xuống giếng bỏ hoang, người bố lập tức lao xuống cứu nhưng cũng bị kẹt lại.
Đọc thêm : Hai bố con mắc kẹt dưới giếng hoang sâu hơn 20m