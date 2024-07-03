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Hai bé trai ở Sa Pa sống sót sau 3 ngày mắc kẹt nhờ uống nước trong bể téc

Ba ngày mắc kẹt ở tầng mái trường học trong điều kiện không đồ ăn, hai bé trai ở xã Hoàng Liên (thị xã Sa Pa) đã sống sót nhờ uống nước trong bể téc.
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