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Haaland và các đồng đội chèo thuyền kiểu Viking trên sân

Haaland và các đồng đội ăn mừng kiểu chèo thuyền Viking sau chiến thắng trước Brazil.
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