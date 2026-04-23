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Haaland tỏa sáng, Man City vượt Arsenal chiếm ngôi đầu

Man City thắng Burnley 1-0 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Erling Haaland, qua đó vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh và đẩy đối thủ xuống hạng.
Đọc thêm : Haaland tỏa sáng, Man City vượt Arsenal chiếm ngôi đầu