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Haaland gây chú ý khi mang theo mô hình gấu mèo về Na Uy sau World Cup 2026

Tiền đạo Erling Haaland thu hút sự chú ý khi trở về Na Uy sau World Cup 2026 với một món quà lưu niệm đặc biệt là mô hình gấu mèo cầm chai rượu.
Đọc thêm : Haaland gây chú ý khi mang theo mô hình gấu mèo về Na Uy sau World Cup 2026