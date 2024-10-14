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Haaland có phản ứng gây phẫn nộ sau thảm bại với tỷ số 1-5

Báo chí Na Uy đã tỏ ra phẫn nộ vì phản ứng của Haaland sau trận thua 1-5 trước Áo ở Nations League vào đêm qua.
Đọc thêm : Haaland có phản ứng gây phẫn nộ sau thảm bại với tỷ số 1-5