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Hà Nội: Xuất hiện chiêu lừa "chuyển tiền gấp để phẫu thuật cho con"

Kẻ xấu đã mạo danh giáo viên, nhân viên y tế của trường, nhắn tin: "Con gặp tai nạn đang ở bệnh viện cấp cứu, cần chuyển tiền ngay để nhập viện".
Đọc thêm : Hà Nội: Xuất hiện chiêu lừa "chuyển tiền gấp để phẫu thuật cho con"