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Hà Nội: Vợ để kim cương trong bọc giấy, chồng tưởng rác đi vứt và cái kết

Mải chăm con ốm, chị T. chưa kịp cất bộ trang sức kim cương bọc giấy trên bàn, thì chồng tưởng nhầm là rác nên đem vứt đi.
Đọc thêm : Hà Nội: Vợ để kim cương trong bọc giấy, chồng tưởng rác đi vứt và cái kết