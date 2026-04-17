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Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc trời tối đen lúc 8-9h

Thời điểm 8-9h ngày 17/4, bầu trời Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc trời tối đen.
Đọc thêm : Vì sao Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc 9h trời vẫn tối sầm?