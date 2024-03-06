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Hà Nội: Sau va chạm giao thông, phát hiện nữ tài xế "dính cồn" kịch khung

Sau cú va chạm giao thông giữa một ô tô và xe máy trên phố Trần Cung, CSGT đã phát hiện một nữ tài xế xe con có nồng độ cồn là 0,573mg/lít khí thở.
Đọc thêm : Hà Nội: Sau va chạm giao thông, phát hiện nữ tài xế "dính cồn" kịch khung