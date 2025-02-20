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Hà Nội: Ô tô Mazda tông, "ủn" xe máy phóng trên đường Cổ Linh

Sau khi xảy ra va chạm với xe máy, tài xế ô tô Mazda CX-5 không dừng lại mà "ủn" theo chiếc xe máy bị mắc kẹt trước đầu xe tiếp tục di chuyển trên đường.
Đọc thêm : Hà Nội: Ô tô Mazda tông, "ủn" xe máy phóng trên đường Cổ Linh