Video
video cùng chuyên mục

Hà Nội: Nước tràn vào nhà dân, thực phẩm trôi bồng bềnh

Nước ngập vào tầng 1 nhà dân sáng 7/10 tại ngách 49/30, Trần Cung, Nghĩa Đô, Hà Nội. Thực phẩm trôi bồng bềnh trong gian bếp.