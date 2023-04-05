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Hà Nội: Nốt ruồi "phong thủy" bất ngờ hóa ung thư da

Ban đầu, ung thư hắc tố có thể giống một nốt ruồi lành tính và vô hại nhưng dần dần nó sẽ rối loạn cấu trúc rồi tăng về kích thước.
Đọc thêm : Hà Nội: Nốt ruồi "phong thủy" bất ngờ hóa ung thư da