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Hà Nội - nơi đắt đỏ nhất nước: Lương 50 triệu, tiền ăn đã hết gần một nửa

Những người dân Thủ đô từng ngày nếm trải sự đắt đỏ trong sinh hoạt… Nhiều người thậm chí còn khẳng định "Hà Nội cái gì cũng đắt!".
Đọc thêm : Hà Nội - nơi đắt đỏ nhất nước: Lương 50 triệu, tiền ăn đã hết gần một nửa