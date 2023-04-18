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Hà Nội: Nhà hàng bị tố cho khách dùng nước lẩu thừa toàn thịt vụn

Vợ chồng chị T. đến quán lẩu ếch ăn tối nhưng được quán phục vụ nước lẩu đã qua sử dụng trước đó.
Đọc thêm : Hà Nội: Nhà hàng bị tố cho khách dùng nước lẩu thừa toàn thịt vụn