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Hà Nội: Người đàn ông mắc kẹt khi cố đi xe vào đường mới đổ bê tông

Dù đoạn đường đang thi công đã được căng dây cảnh báo, người đàn ông vẫn liều lĩnh điều khiển xe máy lao vào, khiến đoạn đường mới đổ bê tông bị hư hỏng nặng.
Đọc thêm : Hà Nội: Người đàn ông mắc kẹt khi cố đi xe vào đường mới đổ bê tông