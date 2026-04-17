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Hà Nội: Người dân “ngộp thở” vì bụi mù từ công trình thi công

Những ngày gần đây, một số tuyến phố xung quanh công trường xây dựng hồ điều hòa Phú Đô bụi mù mịt, xe tải ra vào liên tục khiến môi trường ô nhiễm.
Đọc thêm : Hà Nội: Người dân “ngộp thở” vì bụi đất mù mịt từ công trình thi công