Video
video cùng chuyên mục

Hà Nội: Người dân hối hả tháo dỡ nhà để mở rộng đường Nguyễn Tuân

Trong những ngày này người dân sinh sống 2 bên đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) hối hả tháo dỡ nhà, đồ đạc để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.
Đọc thêm : Hà Nội: Người dân hối hả tháo dỡ nhà để mở rộng đường Nguyễn Tuân