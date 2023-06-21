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Hà Nội: Nghi chồng cặp bồ, vợ đập vỡ kính ô tô rồi chui vào đánh ghen

Công an phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang làm rõ sự việc nghi đánh ghen, xảy ra trên địa bàn vào chiều 20/6.
Đọc thêm : Hà Nội: Nghi chồng cặp bồ, vợ đập vỡ kính ô tô rồi chui vào đánh ghen