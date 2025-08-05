Video
video cùng chuyên mục

Hà Nội nắng nóng gần 40 độ C, tiêu thụ điện cao chưa từng có

Nắng nóng đỉnh điểm khiến công suất tiêu thụ điện tại Hà Nội tiếp tục lập kỷ lục gần 6.000MW vào 13h20 ngày 4/8.
Đọc thêm : Hà Nội nắng nóng gần 40 độ C, tiêu thụ điện cao chưa từng có