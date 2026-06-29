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Hà Nội mở không gian trưng bày quy hoạch 100 năm đón người dân tham quan

Từ chiều 29/6, Hà Nội mở cửa cho người dân tham quan Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội.
Đọc thêm : Sáng nay Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm