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Hà Nội: Đề nghị kiểm tra cơ sở khoe lòng xe điếu dài 40m

Cỗ "lòng xe điếu" dài 40m đang gây xôn xao mạng xã hội vì bị nghi là hàng đông lạnh, tạo hình từ lòng heo thông thường.
Đọc thêm : Hà Nội: Đề nghị kiểm tra cơ sở khoe lòng xe điếu dài 40m