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Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đường Tây Thăng Long giao Vành đai 3

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đường Tây Thăng Long và hầm chui giao Vành đai 3 đang được gấp rút triển khai.
Đọc thêm : Mặt bằng khu vực xây hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 nhìn từ trên cao