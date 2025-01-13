Video
video cùng chuyên mục

Hà Nội: Đạp xe đi uống bia cuối tuần, người đàn ông "dính" nồng độ cồn

Uống bia rồi đạp xe về nhà, ông T. bị tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) lập biên bản xử phạt 150.000 đồng.
Đọc thêm : Hà Nội: Đạp xe đi uống bia cuối tuần, người đàn ông "dính" nồng độ cồn