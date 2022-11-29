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Hà Nội: Đàn thiên nga nuôi ở hồ Thiền Quang đã chết một nửa

Sau 4 năm nuôi, thả ở hồ Thiền Quang (thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đàn thiên nga gồm 7 con đen, 5 con trắng đã chết một nửa, giờ chỉ còn lại 6 con.
Đọc thêm : Hà Nội: Đàn thiên nga nuôi ở hồ Thiền Quang đã chết một nửa