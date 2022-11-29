Sau 4 năm nuôi, thả ở hồ Thiền Quang (thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đàn thiên nga gồm 7 con đen, 5 con trắng đã chết một nửa, giờ chỉ còn lại 6 con.