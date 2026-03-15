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Hà Nội đã sẵn sàng cho công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND khóa mới

Hà Nội đã sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới.
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