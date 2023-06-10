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Hà Nội cắt điện ngày nóng: Người phụ nữ vào viện vì leo bộ 20 tầng chung cư

Sau khi leo gần 20 tầng thang bộ vì chung cư mất điện, người phụ nữ 80 tuổi phải vào viện khám, sau đó nằm liệt giường nhiều ngày liền.
Đọc thêm : Hà Nội cắt điện ngày nóng: Người phụ nữ vào viện vì leo bộ 20 tầng chung cư