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Hà Nội: Ca Covid-19 tăng, 15/35 học sinh một lớp 12 nghỉ vì ốm sốt

Trước tình hình ca mắc Covid-19 tăng, nhiều trường học ở Hà Nội đã chủ động lên các phương án dự phòng, đảm bảo công tác dạy và học.
Đọc thêm : Hà Nội: Ca Covid-19 tăng, 15/35 học sinh một lớp 12 nghỉ vì ốm sốt