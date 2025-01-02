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Hà Nội: Bánh cốm Nguyên Ninh bị yêu cầu tạm dừng hoạt động vì loạt vi phạm

Qua kiểm tra, cơ sở bánh cốm Nguyên Ninh (11 Hàng Than) có hàng loạt vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đọc thêm : Hà Nội: Bánh cốm Nguyên Ninh bị yêu cầu tạm dừng hoạt động vì loạt vi phạm