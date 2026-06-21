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Hà mã nhận bài học vì thách thức voi

Khi thấy đàn voi tiến về phía vũng nước của mình, hà mã đã tiến lên bờ để xua đuổi.
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