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Hà mã lùn nổi tiếng Moo Deng ở Thái Lan đón sinh nhật 2 tuổi

Hà mã lùn Moo Deng, "ngôi sao mạng xã hội" của Thái Lan, vừa đón sinh nhật 2 tuổi tại Sở thú mở Khao Kheow với chiếc bánh đặc biệt làm từ rau củ và trái cây.
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