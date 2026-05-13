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Guardiola: "Đừng để VAR định đoạt số phận của Man City"

HLV Guardiola vẫn giữ thái độ bình thản nhưng đầy chiêm nghiệm. Ông không lạ lẫm với cảm giác bị khước từ bởi công nghệ.
Đọc thêm : Guardiola: "Đừng để VAR định đoạt số phận của Man City"