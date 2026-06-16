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Gu thời trang hè tinh tế của nữ diễn viên 10x đóng phim giờ vàng VTV

(Dân trí) - Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm của phim "Dưới ô cửa sáng đèn" chia sẻ với PV Báo Dân trí về ba bộ trang phục mà cô yêu thích trong mùa hè năm 2026.
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